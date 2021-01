Il primo gol al Franchi per togliere la Fiorentina dalla zona calda

Se non lui, chi? Il dito è stato puntato e lo ha fatto lo stesso allenatore: sarà Ribery l’uomo della rinascita, sarà lui a far vincere la partita alla Fiorentina, secondo Prandelli. Del resto è nel destino del campione, come lo è il francese, diventare il trampolino per catapultarsi oltre la crisi. Come scrive il Corriere dello Sport, Prandelli ieri ha spiegato bene anche il fatto che c’è stato un chiarimento. L’uscita dal campo di Ribery nell’intervallo della trasferta contro il Napoli e le parole dell’allenatore a fine partita, avevano fatto pensare a un misunderstanding fra le parti. Tutto chiarito e non potrebbe essere altrimenti perché al di sopra di ogni altro interesse, c’è la Fiorentina. Se oggi arrivasse poi il primo gol della stagione di Franck e perfino la sua prima rete allo stadio Artemio Franchi da quando veste la maglia viola, sarebbe una vittoria ancora più profonda.

