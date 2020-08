Il procuratore di Vlahovic parla con la Roma: La Fiorentina per cederlo vuole…

Nei giorni scorsi il procuratore di Dusan Vlahovic, Darko Ristic, è stato a Trigoria per parlare coi dirigenti della Roma. C’è un interesse da parte dei giallorossi nei confronti del giovane centravanti della Fiorentina. Lo si legge stamani su Il Tempo, quotidiano della Capitale.

Quello che il procuratore ha riferito è che i viola chiedono 25-30 milioni di euro per privarsi del classe 2000. In questa stagione Vlahovic ha realizzato 9 gol in 35 presenze, tra campionato e Coppa Italia.