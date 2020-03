Il programma di crescita della Fiorentina. La prima svolta arrivata a gennaio e in estate ci sarà il secondo scatto. La voglia di inserire un’altra star

Il coronavirus ha purtroppo costretto il mondo a prendersi una pausa da ogni tipo di programma. Per la Fiorentina però non è che le carte siano cambiate di molto. C’è da dire che i viola, in un momento come questo, sono fortunati ad avere una proprietà che ha basi economiche solide, perché chi non è messo così bene si ritroverà in grande difficoltà nei prossimi mesi.

Questo break rappresenta anche un momento per potersi mettere ad un tavolino (virtuale) e programmare le prossime mosse con molta calma. Partendo da un presupposto importante: la Fiorentina ha voglia di crescere e anche molto. Una voglia che si è già palesata nel corso del mercato di gennaio, in cui sono stati messi in bilancio investimenti importanti e in cui, ribadiamo il concetto, sono già stati presi giocatori funzionali per la prossima stagione come Amrabat e Kouame. Anche se quest’ultimo, a dire il vero, ora rischia di poter essere in campo alla ripresa di questo campionato).

L’accelerazione estiva della Fiorentina

In estate però ci sarà un altro scatto, uno strappo deciso che serva a proiettare la squadra viola verso l’alto, verso quel novero di squadre che, almeno possa giocarsi la qualificazione alle coppe europee dell’anno successivo. Restiamo cauti, non si può parlare certo di lotta Champions fin da subito, ma le ambizioni di questa proprietà sono alte e questo è innegabile.

C’è la voglia di inserire in rosa anche un’altra star, oltre a Ribery e oltre ai giovani talenti che verranno confermati, a cominciare da Castrovilli, del quale tanto si parla a sproposito in questi giorni. Tutto sta nel saper individuare l’occasione giusta, così com’è avvenuto la scorsa estate con il francese ex Bayern. Insomma di carne al fuoco ce n’è abbastanza. Superata questa cortina fumosa e questo periodo di incertezza, ecco che la nebbia potrà venir meno. E i confini all’interno dei quali il club viola si muoverà, si faranno ancora più chiari.