Il provino decisivo di Gonzalez andato a vuoto: quei 122 minuti che gridano vendetta

Lo status di Nico Gonzalez è stato testato fino all’ultimo, come racconta La Nazione in un suo retroscena: ieri l’argentino ha fatto il classico provino della vigilia per capire se sarebbe stato in grado di unirsi alla truppa di Italiano per la gara di Bologna. Provino andato male e dolore al tallone ancora intenso, dunque niente convocazione proprio come giovedì con il Riga. Gonzalez nelle prime nove (compresa l’uscita di oggi) ha messo insieme appena 122 minuti, suddivisi su 4 partite, numeri che gridano vendetta.