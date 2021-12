Il punto dal centro sportivo: Castrovilli mette nel mirino la Salernitana, Dragowski lavora coi portieri ma…

Quest’oggi la Fiorentina è scesa in campo per allenarsi in vista dell’impegno con la Salernitana. Secondo quanto riporta Radio Bruno Toscana, tra gli infortunati Gaetano Castrovilli appare quello più propenso a rientrare nell’elenco dei convocati.

Ha lavorato con la squadra Pulgar, ed è probabile che Italiano ne testi la condizione facendolo giocare in Coppa Italia contro il Benevento. Ancora lavoro a parte per Nastasic, mentre Dragowski continua ad allenarsi con il gruppo dei portieri senza però prendere parte alla partitella finale.