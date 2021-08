Il punto sul mercato dei giovani viola: tra rinnovi, prestiti e cessioni a titolo definitivo. In due aspettano ancora novità

Estate importante per il futuro di alcuni giovani della Fiorentina che a fine stagione hanno salutato la Primavera viola per ragioni di età, diventando fuoriquota a tutti gli effetti e dunque alla ricerca di un avventura nel calcio professionistico. In tre hanno rinnovato il proprio contratto con la società viola prima di essere ceduti in prestito: Niccolò Pierozzi (alla Pro Patria), Mattia Fiorini (Fiorenzuola) e Samuele Spalluto (Gubbio). In prestito anche Fabio Ponsi al Modena. Ceduti a titolo definitivo invece Edoardo Pierozzi all’Alessandria e Niccolò Chiorra all’Empoli. In attesa di conoscere il proprio futuro invece sono Lorenzo Chiti e Eduard Dutu.