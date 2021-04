In estate la Fiorentina dovrà pensare al futuro di sette giovanissimi della Primavera. E negli ultimi anni solo un giocatore cresciuto a Firenze ha evitato l’esperienza in prestito

Oltre ai tanti ritorni dai prestiti (LEGGI QUI), quest’estate la Fiorentina dovrà pensare al futuro dei ragazzi che dalla Primavera passeranno ad essere fuoriquota. Quest’anno i classe 2001 potevano essere convocati da Aquilani per un massimo di cinque. Con il ritorno in Primavera di Brancolini tra i pali e il prossimo rientro di capitan Dutu dopo i problemi fisici, i fuoriquota salgono a sette: Dutu, Brancolini, Pierozzi, Fiorini, Ponsi, Spalluto e Chiti. Quasi tutti, come spesso accade, dovrebbero essere mandati in prestito per fare esperienza nelle serie minori. L’unico giocatore cresciuto a Firenze che in questi anni è passato dalla Primavera alla Prima Squadra per giocare con continuità senza andare in prestito è stato Federico Chiesa.