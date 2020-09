Il punto sul mercato: è Pellegrini l’alternativa giusta a Biraghi? Se parte Chiesa c’è una soluzione che cambierebbe l’attacco della Fiorentina

Dopo qualche debbio iniziale, è arrivato anche il momento dell’esordio e l’impatto di Cristiano Biraghi ha lasciato un po’ tutti piacevolmente sorpresi. La Fiorentina dal suo lato potrebbe aver trovato davvero la soluzione, anche se l’ex interista resta l’unico interprete mancino. Non a caso la dirigenza viola sta cercando sicuramente un altro esterno e nelle ultime sono salite (finalmente) le quotazioni di Luca Pellegrini, di proprietà della Juventus ma di fatto in uscita da Torino e ieri sera neanche convocato per la prima di campionato. Classe ’99, già una bella esperienza in A (e anche in infermeria purtroppo) ma profilo di grande prospettiva: lo rappresenta Mino Raiola, che a Firenze ha già portato Bonaventura. Motivo in più per pensare in positivo. Il legame con la Juventus potrebbe condurre anche a Chiesa ma per il momento registriamo semplicemente un interesse della Fiorentina su Pellegrini, che la Juve potrebbe concedere anche in prestito con diritto di riscatto.

Passando invece proprio a Chiesa, Commisso è stato chiaro nel ribadire che di offerte dall’Italia (dove il calciatore vuole restare) non ne sono arrivate ma ciò non vuol dire che non arrivino in queste due settimane, magari proprio in relazione a Pellegrini. E se partisse il figlio d’arte, la Fiorentina cercherebbe a quel punto un esterno offensivo, uno più da tridente, non un quinto di centrocampo per intendersi. Da lì la candidatura di Gerard Deulofeu, classe ’94, un bel precedente in Italia al Milan e in uscita dal Watford, retrocesso.

Molte uscite infine per quanto riguarda la difesa: Ranieri sarà presto della Spal mentre su Ceccherini il Verona insiste e a quel punto il club viola andrebbe a prendere due centrali per completare il reparto, alle spalle dei (per ora) 3 intoccabili titolari.