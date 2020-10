Il punto sul mercato: Il gap tra la Fiorentina e il River per Martinez Quarta. Callejon aspetta… Chiesa, Commisso i soldi della Juve

Evidentemente non era tutto definito per Lucas Martinez Quarta, se è vero che per il momento la quadra sull’accordo non è propriamente raggiunta. Il difensore ha il contratto in scadenza nel prossimo giugno e i Millonarios non possono chiedere la luna ma l’opzione proposta dalla Fiorentina non soddisfa pienamente il club di Buenos Aires. Circa 6 milioni, più altri 6 di bonus, a fronte di una richiesta da 7 più qualche bonus, così da avvicinare la doppia cifra. Un gap non così impossibile da colmare per una questione che evidentemente dipende anche da qualche uscita: e qui sorge il dubbio, è Pezzella o Ceccherini l’indiziato a lasciare Firenze? Chiaro che la storia sarebbe molto diversa…

Sul fronte offensivo invece, José Maria Callejon è già idealmente nella sede della Fiorentina, in sala d’attesa. Sta aspettando che venga completata la cessione di Chiesa e a quel punto diventerà il nuovo esterno di Iachini: contratto biennale per il 33enne spagnolo. La condizione però, ancora deve concretizzarsi e la Juve sembra sempre più orientata a chiudere l’operazione a prescindere dalle uscite. Commisso aspetta però i soldi dei bianconeri, una cifra intorno ai 55-60 milioni, senza alcuna contropartita tecnica. A quel punto per la Fiorentina sarebbe una folle rincorsa sulle pedine da acquisire in entrata.