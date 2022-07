Il punto sul mercato: il sogno di una mezzala per la Fiorentina. Fatta per Dodô, a breve sarà a Firenze. Adesso attenzione alle uscite, e su Edoardo Pierozzi…

Il calciomercato della Fiorentina è in stato avanzato e ha forse già vissuto i momenti più accesi, con gli acquisti di Mandragora, Jovic e Gollini, conclusi nei primi dieci giorni di luglio. Sono già arrivati tre nuovi giocatori, anche se sono formalmente quattro. Già, perché l’affare Dodô sembra finalmente essere giunto al termine. Il brasiliano è in Italia, a Milano, e potrebbe arrivare a Firenze nei primi giorni della prossima settimana per svolgere le visite mediche. Le tempistiche permetterebbero anche il suo arrivo a Moena. Che sia lunedì, martedì o addirittura oltre, comunque, l’affare è fatto.

Oltre a Dodô, l’altra questione interessante, per quanto riguarda il mercato in entrata, è il ruolo di mezzala. Sono tanti i papabili candidati seguiti dalla Fiorentina, Luis Alberto e Lo Celso su tutti. Entrambi sono corteggiati, ma le trattative sarebbero molto complicate. Attenzione, anche, ad altri profili meno chiacchierati, già accennati in precedenza (LEGGI QUI): piace Elmas del Napoli, rimane sullo sfondo Bajrami, tramontati Praet e Puig, a detta del DS Pradè.

Per quanto riguarda le uscite, Drągowski è un addio praticamente certo, ma è ancora ignota la sua destinazione, dato che l’Espanyol, squadra precedentemente interessata, ha deciso di puntare su Lecomte. Si è recentemente inserito lo Spezia per il polacco. Nessuna novità su Pulgar e Kokorin, altri calciatori pronti a lasciare Firenze. Attenzione al Cagliari su Kouamé.

È più interessante, invece, analizzare le partenze dalle giovanili. Mattia Fiorini al Fiorenzuola è una pista non ancora ufficializzata, ma del tutto confermata. Un aspetto interessante è quello legato a Edoardo Pierozzi. Il suo controriscatto non è ancora stato ufficializzato, anche se l’intenzione della Fiorentina è quella di detenere il suo cartellino. Evidentemente, vista la situazione, è una formalità che è già stata messa in pratica. Ad oggi, per lui, si registrano interessi del Benevento e del Südtirol per un altro anno in prestito.