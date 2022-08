Il punto sul mercato: l’arrivo di Barak non mette in discussione Duncan. E anche Benassi resterà alla Fiorentina

Con Barak congelato – visite mediche e firma arriveranno a brevissimo – la giornata di oggi ha visto protagonisti dei giocatori che sembravano in uscita e che invece potrebbero restare alla Fiorentina. Anzi, per essere precisi, nel caso di Marco Benassi non c’è neanche bisogno di usare il condizionale.

Come raccolto dalla redazione di Fiorentinanews.com, infatti, il giocatore resterà in viola perché Vincenzo Italiano lo considera una valida alternativa nel ruolo di terzino destro. Una necessità dovuta ai problemi fisici di Venuti, e soprattutto alla condizione fisica non ancora sufficiente di Dodo. Stesso discorso anche per Alfred Duncan, il cui posto poteva essere messo in discussione dall’arrivo di Barak. Tutto il contrario invece, perché Italiano punta molto su di lui e l’entourage del giocatore ha confermato che rimarrà alla Fiorentina.

Nessuna novità invece in merito alle altre possibili entrate. Bajrami è un obiettivo concreto e il suo arrivo non dipende da quello di Barak, per cui la Fiorentina conta ancora di poter fare due operazioni a centrocampo. Confermato inoltre che il difensore, molto probabilmente, arriverà solo in caso di passaggio del turno domani sera. Con il solo campionato – nella speranza che questa evenienza non si verifichi – la Fiorentina ritiene di essere a posto con Milenkovic, Igor, Quarta e Nastasic.