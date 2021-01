Il punto sul mercato: l’attesa paziente e il favore dell’Atalanta per un Papu Gomez allo scadere. E domani scatta la data fatidica

Ci siamo, se davvero il 20 gennaio doveva essere la deadline per il calcio d’inizio del mercato in entrata, domani scatta la data fatidica: dopo le delusioni per MiBact e la batosta di Napoli, Rocco Commisso è presente ormai da diversi giorni in città e partecipe anche delle dinamiche di mercato. Di vertici di mercato, aldilà delle dichiarazioni di facciata, ne sono stati fatti e ne verranno fatti ma soprattutto dalla fine della settimana è attesa una accelerata decisa sugli obiettivi designati della Fiorentina.

Tra questi ci sono sicuramente anche giocatori importanti come Lucas Torreira e Papu Gomez: il numero 10 dell’Atalanta è il vero sogno di fine mercato ma per l’argentino serve molta pazienza perché ad oggi la Fiorentina non è certo la priorità e la sua speranza è di trovare un club che gioca in Europa. In questo caso l’attesa potrebbe essere favorevole al club viola, anche perché il club bergamasco manderebbe volentieri il Papu a Firenze, da una non-concorrente. Sul fronte Torreira, la disponibilità del giocatore è più semplice da trovare, così come la disponibilità dell’Arsenal di girarlo in prestito dato che all’Atletico non gioca quasi mai. Ma serve un forcing deciso per staccare le concorrenti.