Il punto sul mercato: Ranieri va e Juan Jesus è pronto a sostituirlo. Ecco come stanno le cose su Amrabat

“Stiamo per chiudere qualche colpo”, parola del direttore generale Joe Barone, e il prossimo acquisto della Fiorentina potrebbe essere Juan Jesus, difensore classe ’91 della Roma. La società viola potrebbe prelevarlo a titolo definitivo, passando dal classico prestito con obbligo di riscatto, per una cifra intorno ai 5 milioni di euro. Il brasiliano prenderebbe il posto di Luca Ranieri, pronto invece al semplice prestito in direzione Ascoli, dove potrà continuare la sua crescita dopo aver assaggiato la Serie A. Per un giovane che esce, Juan Jesus sarebbe un profilo di esperienza ben più marcata in massima serie.

Le attenzioni, e le esigenze, principali sono rivolte però al centrocampo e sul fronte Duncan la Fiorentina continua a non fare passi avanti, quasi a voler aspettare il prezzo/l’occasione giusta, che potrebbe anche non essere il ghanese, benché molto ben intenzionato di vestire la maglia viola. L’opzione Amrabat resta tutta da giocare e da decidere e le parole di oggi di Pradè possono avere un certo valore (“E’ possibile che faremo qualche operazione ora per giugno”), dato che il marocchino non sarebbe acquistabile per l’immediato, avendo già giocato con due maglie diverse in questa stagione. Ad oggi comunque la Fiorentina non ha tecnicamente “superato” il Napoli ma si è limitata a far presente il suo forte interesse al centrocampista, qualora l’opzione partenopea dovesse sfumare. Per il momento non si è parlato di cifre, né con il Verona e neanche con l’entourage e la speranza viola è che il Napoli si opponga all’inserimento della clausola rescissoria, elemento che potrebbe far virare la situazione a vantaggio di Pradè.