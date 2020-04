Il rammarico di Boateng ma le chance con la Fiorentina potrebbero essere esaurite

“A Firenze non si è visto il vero Prince”, questo un po’ il sunto delle parole di ieri di Kevin Prince Boateng a Sky in un’intervista da cui è emerso tutto il rammarico dell’ex attaccante viole per un’avventura che è andata non proprio in linea con le speranze. Appena 1 gol in 15 presenze e poi il prestito al Besiktas, che detiene tutt’ora il diritto di riscatto sul classe ’87: in Turchia Boateng ha fatto bene tutto sommato, fino allo stop al campionato, con 2 reti in 6 apparizioni e la sensazione che il club di Istanbul possa effettivamente riscattarlo in estate. Il fastidio del calciatore però resta, legato anche allo scarso feeling con Montella e ad un modo di giocare non proprio adatto a lui. E’ vero anche che il ghanese non è sembrato più il falso nueve del Sassuolo, tantomeno quello vivace del Milan e per questo difficilmente la Fiorentina gli darà un’altra chance.