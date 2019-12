Il retroscena: Commisso e Barone avevano in pugno Gattuso, ma Pradè…

In attesa dell’annuncio del nuovo allenatore, con Iachini in pole position, emerge un retroscena riguardante la panchina della Fiorentina. A rivelarlo è Michele Criscitiello, che su tuttomercatoweb di fatto imputa a Pradè di aver mal gestito la situazione Montella. In pratica, il direttore sportivo viola avrebbe mancato l’occasione di prendere Gattuso, che secondo il giornalista era già stato bloccato da Commisso e Barone a inizio stagione. Poi però la scelta di confermare Montella, probabilmente consigliata da Pradè, e la sua costante conferma nonostante i risultati scadenti hanno fatto perdere il treno. Gattuso infatti è stato “scippato” dal Napoli e la Fiorentina, come sottolinea Criscitiello, “adesso dovrà accontentarsi”.