Il retroscena di Giuntoli: “Abbiamo proposto più volte il rinnovo a Milik ma lui ci diceva di voler andar via e la conseguenza è naturale…”

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato a Sky Sport anche del caso Milik con l’attaccante polacco che è stato più volte accostato anche alla FIorentina: “L’impatto di Milik e Koulibaly sul bilancio? Il Covid-19 è stato una spada di Damocle per qualsiasi azienda e lo sarà a prescindere anche per il Napoli. Ma abbiamo una proprietà forte, veniamo da gestioni molto ferme, fatte con cervelle. Il Napoli riuscirà a riemergere anche dopo questo periodo. Il discorso Milik è più suo. Gli abbiamo forte più volte il rinnovo, lui invece voleva andare via. Noi abbiamo fatto altre scelte e la conseguenza è naturale”.

