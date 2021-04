Intervenuto a Sky Sport, il procuratore del difensore del PSG Abdou Diallo ha spiegato come il suo assistito avrebbe potuto vestire la maglia della Fiorentina nel 2017: “Poteva andare a Firenze ma in quel momento alla Fiorentina c’era un campione nel suo ruolo: Davide Astori. Quindi pensò che non avrebbe trovato molto spazio giocandosi il posto con lui e preferì andare al Mainz”.