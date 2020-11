Il retroscena: Sarri è stato tentato dalla Fiorentina

Tuttosport torna a parlare del “filo” che in qualche modo lega Sarri alla Fiorentina. Secondo il quotidiano, c’è stato un momento in cui Sarri, voglioso di tornare in panchina, è stato tentato dalla Fiorentina. Alla fine l’affare non si è concretizzato (i viola hanno sostituito Iachini con Prandelli) e adesso il tecnico toscano sembra avere meno fretta, tanto da non scartare la possibilità di restare fermo fino a giugno. Con la Juventus, però, i discorsi per la risoluzione continuano. Il nodo resta lo stesso: la penale da 2 milioni legata al mancato rinnovo per il terzo anno. Il tecnico non arretra, mentre alla Continassa vorrebbero chiudere il rapporto in anticipo versando al Comandante l’intero stipendio dell’annata attuale (2020-21), ma non la penale legata al 2021-22.

