Il rientro appena in tempo per (forse) dirsi addio ma la Fiorentina ritrova una delle sue fonti di gioco principali

Il calo di rendimento della Fiorentina in questo ultimo mese si spiega con l’usura a livello fisico e mentale ma anche con alcune assenze pesanti: Castrovilli e poi il Torreira fuori giri delle ultime settimane ma soprattutto Alvaro Odriozola. Dalla gara d’andata di Coppa Italia proprio contro la Juve infatti, lo spagnolo non è mai tornato al 100%: qualche spezzone in campionato e un assist a Salerno. Ed è proprio su quella fascia che la squadra viola aveva una delle sue fonti principali di gioco: svanito Odriozola, è svanita la spinta su quel lato ed anche l’esterno offensivo destro in qualche modo ne ha risentito. E proprio contro la Juve all’ultima stagionale, la Fiorentina dovrebbe ritrovare il suo terzino titolare, in attesa di capire se poi quella di stasera sarà proprio l’ultima e dunque l’occasione per dirsi addio.