Il rientro progressivo dei Nazionali viola: ecco quando Italiano riavrà la squadra al completo

Nei prossimi giorni, finalmente, Vincenzo Italiano riabbraccerà i giocatori delle Nazionali. La partita con il Milan si giocherà sabato sera, ragion per cui è importante capire quando la Fiorentina potrà tornare al lavoro davvero al completo.

Come sappiamo Maleh e Nastasic sono già rientrati a causa di alcuni problemini fisici, mentre capitan Biraghi per motivi personali. Per quanto riguarda gli altri, come raccolto dalla redazione di Fiorentinanews.com, potrebbe essere domani la giornata dei serbi Vlahovic e Milenkovic, protagonisti con la loro Nazionale di una clamorosa qualificazione a Qatar 2022.

Ci sarà da attendere ancora qualche giorno invece per i sudamericani, che non saranno a Firenze prima di giovedì. Vedremo dunque come si comporterà Italiano, che dopo le precedenti pause per la Nazionale ha spesso risparmiato chi rientrava da lunghi viaggi. Certo che con il Milan, data l’importanza dell’appuntamento e le numerose assenze, alcune scelte saranno quasi obbligate.