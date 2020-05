Il rimpianto di Said: “A Firenze ho buttato via una grande occasione, è una piazza importante ma la mia mentalità era sbagliata”

Centrocampista meteora alla Fiorentina, versione Serie B 2003/04, Hany Said ha raccontato il suo rimpianto a Tmw per una carriera che poteva regalargli molto di più: “Sono soddisfatto solo dei due anni che ho fatto quando sono tornato al Bari. Per il resto per niente, perché potevo fare molto meglio ma non è andata come speravo. Non avevo la mentalità giusta. E’ un problema generale per i giocatori africani e soprattutto in Egitto. Purtroppo non sono riuscito a vivere quei momenti della carriera con la continuità che serve per arrivare a grandi livelli. La Fiorentina? A Firenze ho gettato via una grande occasione. E’ una piazza importante del calcio italiano ma la mia mentalità non era all’altezza. Poi l’allenatore non aveva fiducia in me e sono dovuto andare via dopo poco”.

