Il rinnovo di Inzaghi non è più così scontato e Lotito pensa (anche) a Gattuso

Dopo la fumata nera per l’accordo definitivo tra Fiorentina e Rino Gattuso (con la società viola che però ci proverà un ultima volta per lui), è la Lazio a pensare seriamente all’attuale allenatore del Napoli. L’addio tra Gattuso e i partenopei sembra cosa ormai inevitabile e il rinnovo di Simone Inzaghi con la società biancoceleste sembra un percorso in salita al momento. Contatti anche con Conceicao del Porto. A riportarlo è Tuttomercatonews.com.