Il rinnovo di Italiano chiude una curiosa statistica che non si verificava dalla stagione 2003-04

Secondo quanto scrive il giornalista Giuseppe Pastore, il rinnovo di Vincenzo Italiano con la Fiorentina chiude una particolare statistica. Ecco quanto si legge sul suo profilo Twitter:

“Il rinnovo di Italiano vuol dire che tutte le prime otto della Serie A 2021-22 non hanno cambiato allenatore per il 2022-23: non succedeva dal 2003-04 (Juventus-Lippi, Inter-Cuper, Milan-Ancelotti, Lazio-Mancini, Parma-Prandelli, Udinese-Spalletti, Chievo-Delneri, Roma-Capello)”.