Il ritiro di Jorkò: tra scherzi, risate e assist di tacco, Ikoné si sta integrando sempre di più nella Fiorentina

E’ stato tanto aspettato. Adesso cerca di prendersi quella scena che dallo scorso gennaio i tifosi viola prospettano per il suo innato talento. Jonathan Ikoné è uno dei giocatori seguiti con più attenzione nel ritiro di Moena, anche perché, insieme a Cabral, è stato il grande punto interrogativo dell’ultimo mercato. Come si può notare in questi giorni attraverso i suoi canali social, il ragazzo francese si è ambientato molto all’interno dello spogliatoio. Sempre a ridere e a scherzare con i suoi compagni di squadra. L’ultima battuta pubblicata in ritiro dell’ex Lille è stata sulla forma della testa di Cabral che vi consigliamo di recuperare…

Ma a parte il divertirsi in un momento di aggregazione con i colleghi, Ikoné sta dimostrando di darci dentro anche in campo. Nella prima amichevole il suo gol, ma soprattutto, il suo assist di tacco per Jovic, sono rimasti impressi. Anche nello sguardo meravigliato dei tifosi, che in partite ufficiali non gli hanno ancora visto fare quelle giocate che Jorkò sa fare come se stesse bevendo un bicchier d’acqua. Il palo contro la Juventus nell’andata della semifinale di Coppa Italia e il tiro sbagliato all’ultimo minuto contro l’Inter devono restare soltanto ricordi dai quali prendere fiducia per migliorarsi. E il primo passo è proprio sentirsi parte integrante di questa squadra e stupire i tifosi a suon di giocate di fino, ma anche tanta concretezza.