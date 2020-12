Il rosso contro la Fiorentina uno degli ultimi ricordi di Cuadrado in Serie A? Per ora no, ma dalla Cina lo cercano

Un epilogo di 2020 da incubo per Juan Cuadrado, espulso nel match con la Fiorentina dopo che nei mesi precedenti era stato spesso il trascinatore della Juventus. Il colombiano è diventato ormai un intoccabile per Pirlo, da esterno un po’ in tutte le posizioni, e c’è chi ha provato a convincerlo a lasciare la Serie A: secondo Calciomercato.com infatti, su Cuadrado si sono mossi club della Premier League ma soprattutto della Cina. Per Cuadrado però la priorità resta l’Italia e quella con la sua ex squadra non rimarrà l’ultima prestazione nel nostro campionato.

