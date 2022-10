“Il sangue non si vede su una maglietta granata”. Viaggio nel Tynecastle Park, un impianto moderno ma con una capienza limitata FOTO

Il Tynecastle Park sarà il teatro della sfida che stasera la Fiorentina giocherà contro gli Hearts. E’ un impianto funzionale, moderno, ma non certamente grande, perché può ospitare fino a 20.099 persone sugli spalti.

E’ situato nella zona di Gorgie Road a Edimburgo e ospita le gare casalinghe dell’Heart of Midlothian Football Club. Per nove volte però ha giocato i suoi incontri internazionali anche la nazionale scozzese ed è spesso utilizzato come campo neutro per disputare partite della Coppa di Scozia.

L’ultima, vera, grande ristrutturazione è stata effettuata nel 1997 e in quel momento lo stadio assunse la denominazione di Tynecastle Stadium. Nel 2017 venne ufficialmente rinominato in Tynecastle Park.

“Blood doesn’t show on a maroon jersey” (“il sangue non si vede su una maglietta granata”) questa è la frase più famosa che campeggia nel tunnel dello stadio, quello che porta in campo.