Il Sassuolo ci prova, ma l’Inter sovrasta i neroverdi e agguanta il secondo posto Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Una partita ricca di emozioni quella che si è da poco conclusa a San Siro tra Inter e Sassuolo. Ancora una vittoria per gli uomini di Inzaghi. che dopo aver battuto il Milan nella semifinale di andata di Champions League, fanno fuori anche la squadra di Dionisi con una vittoria per 4-2.

Nel primo tempo il solo gol di Lukaku ad aprire il match per i padroni di casa, con il Sassuolo che si vede annullare un gol di Berardi in apertura di gara. Poi succede tutto nella ripresa. Prima un autogol di Tressoldi e poi la rete di Lautaro Martinez portano il risultato sul 3-0. Il Sassuolo non molla e si rifà sotto con i gol di Matheus Henrique e Frattesi, ma le speranze di rimonta dei neroverdi vengono spezzate all’89’ dalla doppietta di Lukaku. Con questa vittoria l’Inter supera la Lazio e agguanta la Juventus al secondo posto, in attesa del match dei bianconeri contro la Cremonese (e la nuova penalità).

Ecco la nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 83, Juventus 66, Inter 66, Lazio 65, Milan 61, Atalanta 58, Roma 58, Torino 46, Monza 46, Fiorentina 46, Udinese 46, Bologna 46, Sassuolo 44, Empoli 38, Salernitana 38, Lecce 32, Verona 30, Spezia 30, Cremonese 24, Sampdoria 17.