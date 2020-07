Il Sassuolo ripete lo show dopo la gara del ‘Franchi’ e tiene lontano il Lecce dalla Fiorentina Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

Nell’anticipo delle 19:30 il Sassuolo, dopo la vittoria di mercoledì per 3-1 al ‘Franchi’ contro la Fiorentina, trionfa tra le mura amiche rifilando un sonoro 4-2 al Lecce. Apre le danze di Caputo per i neroverdi, ma per gli ospiti pareggia Lucioni. Nel secondo tempo Berardi e Mancosu segnano un rigore per parte, ma poi i padroni di casa mettono il sigillo sulla gara grazie ai gol di Boga e Muldur. La squadra allenata da De Zerbi sale così a 40, mentre i salentini di Liverani restano al terzultimo posto a quota 25 sempre a -6 dalla Fiorentina.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 72, Lazio 68, Inter 64, Atalanta 60, Roma 48, Napoli 45, Milan 43, Verona 42, Sassuolo 40, Parma, Cagliari 39, Bologna 38, Fiorentina, Torino, Udinese 31, Sampdoria 29, Genoa 26, Lecce 25, Spal 19, Brescia 18.