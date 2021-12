Il Sassuolo spara alto per Scamacca: chiesti 40 milioni. L’Inter ci prova e la Fiorentina…

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, l’Inter avrebbe messo gli occhi su Gianluca Scamacca, noto obiettivo di mercato della Fiorentina. La società neroazzurra si sarebbe mossa già per la finestra di mercato invernale, optando per un prestito. Al momento però, il Sassuolo, non appare intenzionato ad accettare l’offerta, se non di fronte ai 40 milioni richiesti.

Quel che è certo è che il Sassuolo difficilmente vorrà privarsi del suo attaccante durante la stagione in corso, come affermato dallo stesso Carnevali (AD dei neroverdi) qualche settimana fa. La Fiorentina dal canto suo dovrebbe trattenere Vlahovic fino alla fine della stagione, tenendo Scamacca come nome buono per un possibile colpo a giugno. Il mercato di gennaio però è alle porte e le pretendenti per l’attaccante del Sassuolo non mancheranno. Riusciranno i neroverdi a resistere alle offerte?