Il secondo, ottimo ritiro di Alessandro Bianco. E stavolta Italiano potrebbe davvero decidere di puntare su di lui

“Non so se potranno restare, ma hanno pregi su cui lavorare. Li sto schierando per vedere se possiamo avere qualche altra freccia”. Così l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano si è espresso in merito ad Alessandro Bianco e Niccolò Pierozzi, i due giovani che più stanno impressionando in questo ritiro di Moena.

Tra i due il primo è sicuramente quello più “rodato”, già capace di farsi apprezzare per le sue doti in mezzo al campo nel ritiro dell’estate scorsa. Reparto in cui la Fiorentina, soprattutto in fatto di regista e impostazione, è già coperta con Amrabat e Mandragora ma chissà che Bianco non possa tornare utile visti i tanti e fitti impegni che i viola dovranno affrontare.