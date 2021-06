Quel silenzio tra Ribery e la Fiorentina: i viola non lo cercano, il rinnovo diventa ogni giorno meno probabile

Regna sovrano per adesso il silenzio tra Franck Ribery e la Fiorentina. Il Corriere Fiorentino di oggi ricorda come il contratto del fuoriclasse francese con i viola sia in scadenza il prossimo 30 giugno. Una questione che al momento sembra sempre più intricata, poiché dopo l’incontro in Versilia con Rino Gattuso, nessuno dalla società viola lo ha più cercato. Il giocatore aspetta una chiamata dalla Fiorentina e sembrerebbe disponibile a ridursi di parecchio l’oneroso ingaggio pur di proseguire con la maglia gigliata. Ma nonostante tutti i messaggi d’amore che arrivano via social non si muove una foglia e ogni giorno sembra allontanarlo dal rinnovo con i viola.