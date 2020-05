Il Sindaco di Prato attacca: “La storia del Franchi è ai limiti dell’inverecondo. Io vorrei sapere quanti turisti vengono a vedere le scale elicoidali”

Il Sindaco di Prato Matteo Biffoni a Radio Bruno Toscana ha parlato così della vicenda STADIO: “La storia del Franchi è ai limiti dell’inverecondo: hanno tirato giù stadi come Ibrox e Wembley, non capisco perché non si possa toccare l’impianto di Firenze. Il fatto che non si possa intervenire su un impianto vetusto come quello di Firenze è una roba bizzarra. Io vorrei sapere quanti turisti vengono a vedere le scale elicoidali del Franchi. Commisso e Barone mi sembrano tutto fuorché degli sprovveduti: ho conosciuto il dg viola e mi pare un uomo arguto

0 0 vote Article Rating