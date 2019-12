Il sogno dei tifosi viola sfuma per sempre: Ibrahimovic è ufficialmente un giocatore del Milan

Spesso e volentieri è stato accostato alla Fiorentina, come super colpo di Commisso in stile Ribery. Ma la società ha sempre negato l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, e stavolta non si è trattato di strategia. Il fuoriclasse svedese, infatti, è ufficialmente un giocatore del Milan. A comunicarlo è stato lo stesso club rossonero sul proprio sito ufficiale. Ibrahimovic ha firmato un contratto fino al termine della stagione, con eventuale opzione sul prolungamento per il prossimo anno. Lo stipendio è di 3 milioni fino a Giugno, con altri 6 pronti in caso di rinnovo.