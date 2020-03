Il sogno della Fiorentina per il centrocampo del futuro ha un nome preciso. Ma su di lui c’è l’ombra lunga della Juventus

Con il passare delle giornate è sempre più probabile il ritorno di Milan Badelj alla Lazio. Per il centrocampo del futuro la Fiorentina ha come proprio sogno poter tornare su Tonali del Brescia, già trattato in passato con scarso successo, viste le risposte negative arrivate dal presidente Cellino che pare lo abbia già promesso alla Juventus. Secondo Tuttosport per la linea mediana apprezzati anche Mandragora e Cassata.

Per la prossima stagione in questo reparto, i viola si sono già aggiudicati Amrabat dal Verona per una ventina di milioni di euro.