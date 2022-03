Il solito Abraham salva Mourinho: la Roma evita i supplementari contro il Vitesse del difensore viola Rasmussen e vola ai quarti di finale di Conference League

Nella partita dell’Olimpico valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League, la Roma di Josè Mourinho affrontava gli olandesi del Vitesse, formazione in cui gioca Jacob Rasmussen, difensore in prestito dalla Fiorentina. Nella gara dell’andata, era bastato un bel gol di Sergio Oliveira (poi espulso) per piegare gli avversari.

Nella prima frazione, il ritmo è basso. Le due squadre si osservano senza affondare, nessuna reale occasione creata. Una punizione in avvio di Domgjoni, respinta in qualche modo da Rui Patricio, è l’unico brivido nei primi 45 minuti. Nel secondo tempo, si è fatto notare il viola in prestito Rasmussen, che prima non ha centrato la porta con un colpo di testa e al 58′ ha rimediato un’ammonizione per un’entrataccia da dietro su Viña. Verso l’ora di gioco, gli ospiti sono passati in vantaggio grazie a un meraviglioso tiro al volo di Maximilian Wittek. Ma al 91′ la Roma è riuscita a trovare il pari con un gol del solito Tammy Abraham, con un colpo di testa a porta vuota (colpevole la difesa degli olandesi in questa situazione). È stato proprio Rasmussen a perdersi Abraham nell’occasione del gol.

Con un guizzo del bomber inglese, quindi, la squadra di Mourinho è riuscita, all’ultimo respiro, a strappare la qualificazione evitando di giocare i supplementari. Domani verrà svelato l’avversario che i giallorossi troveranno ai quarti di finale.