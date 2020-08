Il sondaggio della Fiorentina per Higuain: C’è uno scoglio da superare

La Fiorentina, insieme a tante altre squadre, si è fatta avanti con la Juventus per Gonzalo Higuain. Il Pipita è stato scaricato da Pirlo e nonostante abbia un altro anno di contratto, lascerà la Vecchia Signora.

La Fiorentina ha fatto un sondaggio per capire i margini operativi di un’eventuale trattativa. Come si legge su Tuttosport, non è una novità che il club di Commisso sia alla ricerca di un attaccante di livello: e Higuain rientra perfettamente in questa categoria. Il tycoon italo-americano vorrebbe regalarlo al tecnico Iachini e ai tifosi, ma c’è un ostacolo rappresentato dall’ingaggio dell’argentino.

Higuain guadagna infatti 7,5 milioni di euro, una cifra fuori dai parametri della Fiorentina. La dirigenza viola sta pensando a come poter sistemare l’affare: da non scartare l’ipotesi che la Juventus contribuisca a parte dell’ingaggio. La quadratura del cerchio non sarà facile da trovare, ma l’affare non è di certo impossibile.