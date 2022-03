Il sorpasso ai danni di Quarta: Igor ha conquistato Italiano

Le ultime scelte di formazione da parte di Vincenzo Italiano non lasciano spazi a dubbi. Nella difesa della Fiorentina, Igor ha superato Martinez Quarta ed è diventato lui il difensore centrale titolare accanto a Milenkovic.

Delle undici partite giocate dalla Fiorentina nel 2022, il difensore argentino ha giocato soltanto due partite dal 1′. Contro l’Atalanta in Coppa Italia, in cui tra l’altro è stato espulso, e contro il Sassuolo, quando il suo errore in marcatura ha condannato la Viola alla sconfitta. Inoltre, Quarta è subentrato nel secondo tempo della partita di campionato contro la squadra di Gasperini.

Numeri che raccontano come l’ex River Plate sia stato scavalcato nelle gerarchie da Igor, tra i migliori in casa Fiorentina nell’ultimo periodo. In particolare, il brasiliano è migliorato molto nell’uno contro uno con il diretto avversario. Chiedere a Dusan Vlahovic, che è stato letteralmente annullato in Coppa Italia. Una crescita sottolineata anche dagli applausi del Franchi dopo ogni intervento, anche se non va dimenticato di come troppo spessi Igor incappi in delle sbavature rivedibili e che evidenziano come abbia ancora notevoli margini di crescita.