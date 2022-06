Il summit da cui prenderà il via l’estate della Fiorentina

Sono giorni di attesa in casa Fiorentina in vista del summit tra Vincenzo Italiano e Joe Barone. Un incontro ritenuto giocoforza importante, dato che le parti valuteranno il lavoro svolto nella prima stagionale e getteranno le basi per la prossima, in cui la Viola dovrà affrontare il doppio impegno e per cui servirà dunque una rosa all’altezza.

La data prescelta dovrebbe essere tra mercoledì e giovedì, quando il direttore generale viola tornerà a Firenze dopo gli impegni negli Stati Uniti in cui – tra le altre cose – ha rivisto dopo diversi mesi il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. L’occasione giusta per affrontare le tematiche più calde da sbrogliare nelle prossime settimane, a cominciare dal calciomercato e da una rosa che andrà allungata e rinforzata per affrontare la prossima stagione.