Il tavolo di mercato tra Fiorentina e Venezia: Allo studio una doppia operazione

Si muove il calciomercato della Fiorentina. Oltre alle ultime notizie che riguardano il futuro di Dusan Vlahovic (LEGGI QUI e QUI), il club viola è pronto a sedersi al tavolo con il Venezia per una doppia operazione. Tutto sarebbe da ricondurre al sondaggio fatto dai lagunari per Youssef Maleh, acquistato dalla società di Rocco Commisso proprio dal club veneto.

La mezzala mancina della Fiorentina è uno dei giocatori che il tecnico del Venezia Paolo Zanetti vorrebbe avere nuovamente a disposizione per puntellare la rosa in vista della seconda parte di stagione. Il club viola potrebbe proporre al Venezia una seconda operazione: portare a Firenze Mattia Aramu, esterno d’attacco classe ’95 autore già di quattro gol in stagione.

I due hanno una valutazione di mercato simile, attorno ai quattro milioni di euro, e lo scambio potrebbe essere una soluzione percorribile.