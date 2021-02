Il tema del monte ingaggi continua a tenere banco. Ma quanto ha speso la Fiorentina per ogni punto guadagnato? Ecco la particolare classifica

Una particolare classifica stilata da Kickest.it mette in relazione i vari monti ingaggi delle squadre di Serie A con i punti fatti fino ad ora in campionato, calcolando di fatto quanto ogni formazione ha dovuto “spendere” per conquistare un singolo punto in campionato. Quello della cifra spesa dalla società viola per gli ingaggi è stato un tema molto dibattuto nell’ultimo periodo, visto che la Fiorentina è la settima squadra italiana per monte ingaggi.

Analizzando però la classifica la squadra viola si posiziona all’ottavo posto con 2,20 milioni per punto guadagnato. In cima alla classifica c’è la Juventus, con ben 5,24 milioni per punto, mentre chi sta facendo benissimo è l’Hellas Verona di Juric (ultima in questa classifica) con 0,7 milioni spesi per punto.