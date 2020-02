Una media gol impressionante per Rebic, come Ronaldo e Immobile: un incasso destinato ad aumentare per la Fiorentina

L’attaccante del Milan e in prestito dall’Eintracht Francoforte Ante Rebic anche ieri sera è andato a segno contro la Fiorentina con il classico gol dell’ex. Le ultime vittorie del Milan contro Udinese, Brescia e Torino e varie testate stanno evidenziando come i suoi gol stiano facendo crescere il valore del proprio cartellino, che nel 2020 vede il suo rendimento più o meno in linea con quello dei vari Cristiano Ronaldo, Immobile e Ilicic, giocando anche meno minuti di loro. Ed ecco che così cresce anche il valore della percentuale del 50% che spetterà alla Fiorentina a proposito su una sua eventuale futura cessione. In un certo senso, più Rebic andrà a segno nelle prossime gare, più la Fiorentina potrà incassare quando il cartellino dell’attaccante cambierà di proprietà.