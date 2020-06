Il tifoso che si è visto “scippare” la Vespa da Joe Barone: “Ecco com’è andata!”

Non capita certo tutti i giorni di vedersi “scippare” la propria Vespa Piaggio (peraltro uno splendido esemplare giallo elettrico, restaurato e conservato alla perfezione) da Joe Barone, il braccio destro di Rocco Commisso alla guida della Fiorentina. E’ quanto è accaduto due giorni fa a Tiziano Borelli, tifoso viola. “Sono andato con la Vespa a fare un giro e qualche foto a Firenze – ha dichiarato Tiziano a SportChianti – Finito il giro, piazza Duomo, piazzale Michelangelo, Santa Croce… mi sono detto: adesso mi manca solo lo stadio Franchi! Come facevo a tornare a casa senza passare da lì? Allora sono andato e, appena arrivato, ho notato Joe Barone e Joseph Commisso che uscivano dallo stadio e stavano andando ai campini. “Ho chiesto a Joe Barone di farsi un selfie con me – conclude Tiziano – e lui ha visto la Vespa. Prima l’ha vista e si è voluto fare una foto sopra (lo stesso anche Joseph Commisso). Ma l’ha voluta… anche provare”.

0 0 vote Article Rating