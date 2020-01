Il Torino insiste alla ricerca di un attaccante e Zaza scivola sempre più verso l’uscita

E’ un Torino alla ricerca di un attaccante in questo mercato: secondo Tuttosport infatti, ai granata serve una punta più adatta al gioco di Mazzarri, per dare un’alternativa all’intoccabile Belotti. Il quotidiano traccia una lista a tre degli obiettivi del Toro, a partire da Okaka e proseguendo con Torregrossa e Barrow (per il quale il Bologna sembrava ormai aver chiuso l’affare). Tutte mosse che inevitabilmente porterebbero ad un’uscita di Simone Zaza, che piace molto a Commisso e che viene tenuto come opzione più che valida, insieme a Cutrone. Per lui Cairo ha già rifiutato una cifra intorno ai 10 milioni di euro e c’è sempre un Besiktas molto interessato: prima però la Fiorentina dovrà individuare il profilo offensivo su cui affondare concretamente il suo attacco.