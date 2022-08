Il Torino vince, ma in mezzo ai problemi. Juric litiga col capitano e vuole (ancora) Praet

Ieri il Torino ha battuto il Monza per 1-2 nella prima uscita stagionale. Un buon risultato, che non corrisponde a un ambiente molto confuso e a una squadra tutt’altro che rinforzata dal calciomercato. L’allenatore granata Ivan Juric era già stato protagonista di un litigio con il DS Vagnati. Negli scorsi giorni, invece, si è scatenato il caso Sasa Lukic, capitano del Toro che ha come procuratore Darko Ristic e che non si è presentato all’ultimo allenamento prima del Monza.

Adesso, il Torino vuole intervenire sul mercato e, nei pensieri di Juric, c’è sempre Dennis Praet, precedentemente seguito anche dalla Fiorentina. I granata, dopo averlo avuto in prestito la scorsa stagione, tenteranno un acquisto a titolo definitivo, come riporta La Stampa.