Il Valencia deve fare cassa entro fine giugno e punta su Guedes: la proposta da migliorare della Fiorentina

Un po’ per la connessione con Jorge Mendes, un po’ perché il Valencia è un club in grossa difficoltà finanziaria: per questo su Gonçalo Guedes la Fiorentina si è affacciato eccome alla finestra. Il portoghese andrà via, come vi abbiamo raccontato in questi giorni, e in più c’è che il club spagnolo ha bisogno estremo di fare cassa entro fine giugno: almeno 20 milioni, come riportano in Spagna. Guedes rappresenta dunque una delle principali fonti di incasso, insieme al difensore Diakhaby, e la Fiorentina è indicata come possibile destinazione. Ad ora però la proposta da circa18 milioni, con qualche bonus, che rilanciano in terra iberica sarebbe ancora un po’ lontana dalla richiesta da 30 del Valencia, che però potrebbe non poter tirare troppo la corda, via via che si avvicinerò fine giugno…