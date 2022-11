Nello scorso mercato estivo quello di Andrea Cistana è stato uno dei nomi accostati con maggiore insistenza alla Fiorentina, che sembrava alla ricerca di un nuovo difensore. Attualmente in forza al Brescia in Serie B, Cistana ha parlato così durante l’evento BSFC at School: “Essere il vice capitano del Brescia è un orgoglio perché da bimbo andavo con i miei allo stadio ed ho sempre sognato di giocare per questa maglia”.