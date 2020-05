Il Veretout ritrovato conquista Roma. E chissà come sarebbe stato vederlo ancora con la maglia viola…

Lasciare la Fiorentina per andare nella Capitale. Jordan Veretout non ha mai rimpianto la sua scelta, anzi ha più volte dichiarato il contrario. E in effetti, il suo impatto con la maglia della Roma è stato importante. A tal punto che i tifosi, votando sulla pagina Twitter VoceGiallorossa.it, lo hanno inserito tra i migliori giocatori della stagione. Un Veretout completamente diverso da quello dell’anno scorso, che si sta pian piano avvicinando alla sua prima versione viola. Per fortuna la Fiorentina ha trovato il modo di sostituirlo, con Castrovilli e probabilmente anche con Amrabat il prossimo anno. Certo è che quell’apporto che Veretout dava quando era al massimo della forma, poteva far comodo al centrocampo viola. Il francese aveva l’appoggio della piazza e poteva diventare un simbolo della squadra, ma ha fatto sì che avvenisse il contrario. Il suo imporsi per lasciare Firenze ha reso i tifosi diffidenti, e i suoi ultimi tempi con la Fiorentina sono stati un lento calvario, parallelo a quello della squadra. Oggi Veretout si sta ritrovando lontano da Firenze, anche se forse non in quella dimensione (la Champions) che tanto desiderava. Un rimpianto? Probabilmente no. Ma di certo avere in rosa il vero Veretout, oggi, a molti non dispiacerebbe.