“Il vero anti-juventino tifa per i bianconeri in Champions e poi gode nel vederli perdere in finale. Gattuso? Uomo intelligente, non ama il soprannome ‘Ringhio'”

Il giornalista e tifoso della Juventus Aldo Cazzullo ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Il vero anti-juventino non tifa contro la Juventus in Champions, anzi tifa a favore fino alla semifinale così può vederla perdere in finale che è ancora più godurioso”.

E poi ha aggiunto: “Fiorentina? Gattuso è un allenatore fenomenale. Dietro il soprannome di Ringhio, che tra l’altro lui non ama, si nasconde un uomo molto intelligente. Chiesa? E’ l’unico che ha fatto qualcosa di buono quest’anno con la maglia della Juventus“.