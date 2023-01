Il Verona vince ma perde Henry. Zaffaroni: “Risultato frutto dell’atteggiamento. Il francese ha un problema ad un ginocchio”

Al termine del primo anticipo della 19esima giornata di Serie A tra Verona e Lecce, il tecnico dei butei Marco Zaffaroni ha speso qualche parole per l’attaccante gialloblu Thomas Henry. Il francese, accostato anche alla Fiorentina di Vincenzo Italiano è stato costretto ad uscire in barella all’82’ dopo uno scontro di gioco. Queste le sue dichiarazioni in sala stampa:

“Abbiamo fatto una grande partita, i ragazzi sono stati bravissimi. Avevamo detto che non avremmo dovuto sbagliare l’atteggiamento, e i ragazzi l’hanno affrontata bene. All’inizio il Lecce ha dimostrato di essere in grande condizione, è organizzato e forte in tutti i reparti, ma noi abbiamo tenuto e siamo usciti alla distanza, legittimando il doppio vantaggio. Complessivamente abbiamo fatto una bella partita. L’obiettivo è riuscire a mantenere questa attenzione nel medio-lungo periodo. Henry ha avvertito questo problema al ginocchio: occorrerà fare degli esami strumentali in settimana“.

Adesso il Verona, che aveva ufficialmente messo l’ex attaccante del Venezia sul mercato, dovrà essere abile a gestire la situazione: Henry avrebbe comunque portato un tesoretto nelle casse venete, favorendo la possibilità di aggiungere qualche pedina al proprio organico per tentare la rincorsa salvezza.