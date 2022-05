Ilicic saluta l’Atalanta: quella contro l’Empoli sarà l’ultima partita in nerazzurro per l’ex Fiorentina

Domani, dalle parti di Bergamo, sarà una sfida molto emozionante, Europa o meno. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il calciatore dell’Atalanta Josip Ilicic è al capolinea con i nerazzurri. Gian Piero Gasperini gli concederà spazio nell’ultima sfida stagionale, contro l’Empoli, per ricevere il saluto del Gewiss Stadium. Dopo due stagioni complicatissime per l’ex Fiorentina, soprattutto fuori dal campo, è arrivato il momento di salutare il club dove ha giocato per cinque anni.